Стюардеси розповіли про найдивніших пасажирів: що з ними не так

Члени екіпажів британських авіакомпаній поділилися найбільш дивними історіями, які відбувалися з пасажирами під час рейсів. Що ж найбільше дивує стюардес – читайте далі!

Так, одна стюардеса розповіла, що одного разу зіткнулася під час перельоту з людиною, яка щоб швидше заснути надягнула на очі не маску для сну, а гігієнічну прокладку. Іншим разом вона помітила в проході літака жінку, яка займалася йогою. При цьому, для розтяжки вона використовувала одне з крісел.

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У категорію "дивних" потрапила і жінка, яка сіла в літак з бігудями на волоссі. За словами стюардеси, пасажирка була без макіяжу і виглядала втомленою. Однак, за годину до посадки вона закрилася в одному з туалетів. Через деякий час "замість неохайної панянки з вбиральні вийшла жінка з ідеальною зачіскою, красивим макіяжем, на підборах і в шикарній сукні", заявила дівчина.

Чого тільки не побачиш на борту літака

Ще одна стюардеса назвала дивною історію, яка сталася з однією з подорожуючих пар. Під час польоту вони придбали пляшку коньяку вартістю понад 100 доларів. Щоправда, після приземлення виявилося, що вони покинули лайнер, залишивши покупку на своєму місці.

Раніше британські тревел-фахівці назвали найдивніші і незвичайні запити від VIP-клієнтів, які збираються на відпочинок. У списку опинилися прохання доставити на відпочинок хом'яка дитини, привести до готелю поні, надати готель з видом на море в місті, де його немає, а також організувати весілля собаки і прибрати з готелю всі предмети фіолетового кольору.

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