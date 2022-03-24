Як виглядає Маріуполь, який не може взяти російська армія: свіжі кадри з висоти

Українське місто-герой продовжує мужньо протистояти російським загарбникам. Однак рашисти нещадно руйнують усе на своєму шляху.

Кадри руйнувань Маріуполя, де Росія влаштувала гуманітарне пекло, але захопити його не змогла, показали з висоти пташиного польоту. Допис з'явився у Telegram-каналі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

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На фото видно, що з житлових кварталів майже нічого не залишилося. Це наслідки авіабомб та ракетних обстрілів.

Це – український Маріуполь. Місто, яке 28 днів не можуть взяти російські війська. А насправді – понад 8 років. Коментарі тут зайві, – йдеться у дописі.

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