Чому мобілізують чоловіків, які раніше не служили в армії: пояснення від Міноборони

В Україні триває призив в армію, а під хвилі мобілізації потрапляють й ті громадяни, які раніше не мали жодного військового досвіду. У Міністерстві оборони України пояснили, чому приходять повістки чоловікам, що не служили.

Як пише заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook наголосила, що для оборони держави від російського агресора потрібні всі, кого мобілізують. За законом Збройні сили нараховують 261 тисячу, з яких військових – 215 тисяч. Вони захищають 1800 кілометрів фронту та 42 мільйони людей.

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У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте такі цифри, коли писатимете пости та коментарі з питанням, чому вас мобілізують, якщо ви ніколи не тримали зброю в руках, – написала вона.

Варто додати, що мобілізованим, які раніше не служили, проводять спеціальні навчання. Вони можуть тривати від 5 до 15 днів.

Чиновниця також зазначила, що Україна була готова до можливої атаки Росії, тому країна-агресор не змогла досягти своєї мети і Збройні сили зупинили наступ окупантів.

Зараз ми на піку нашої сили і єдності. Отже, є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ, – підсумувала представниця Міноборони.

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