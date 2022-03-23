Масштаби затоплення Київщини через пошкоджену дамбу показали на супутникових фото

Дамбу, де річка Ірпінь впадає у Київське водосховище, було пошкоджено через активні бої ЗСУ з російськими військами. Зараз же показали наслідки затоплення у Київській області.

Так, через пошкодження греблі на річці Ірпінь виявилися затопленими величезні території у районі селища Козаровичі, що на Київщині. Судячи із супутникових знімків, які опублікували в мережі, вода майже досягла селища Демидів. Є загроза повного затоплення сіл.

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Ворог не пройде. Нові супутникові знімки американської компанії Maxar показали зону затоплення в районі населеного пункту Козаровичі під Києвом, – йдеться у повідомленні.

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