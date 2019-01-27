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Lexani перетворив Cadillac Escalade на лімузин Viceroy Edition

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Cadillac Escalade перетворили на розкішний лімузин - фото 1
Cadillac Escalade перетворили на розкішний лімузин

Cadillac Escalade сам по собі – автомобіль не компактний, але тюнінг-ательє Lexani Motorcars цього здалося мало, і вони зробили з нього лімузин.

Фірма Lexani Motorcars відома своїми розкішними автомобілями, які вона будує на базі всього – від кросоверів до мікроавтобусів. Останнім проектом став лімузин на базі Cadillac Escalade.

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У результаті вийшов Cadillac Escalade Extended Viceroy Edition. За настільки довгою назвою ховається не менш довгий автомобіль, який відрізняється багатим оснащенням.

Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition - фото 303862
Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition

Уже в базовій версії Cadillac Escalade є майже 6-метровий автомобіль, але після подовження кузова на 76 сантиметрів загальна довжина машини виросла майже до 6,5 метрів. Крім того, з'явилася перегородка за переднім рядом сидінь і збільшений по висоті дах.

Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition - фото 303863
Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition

У дах вбудовані світлодіоди, що імітують зоряне небо, система розваг охоплює 48-дюймовий телевізор із зігнутим екраном і кілька планшетів iPad, вбудований відеозв'язок, ігрову консоль PlayStation 4, комп'ютер Mac Mini та багато іншої електроніки.

Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition - фото 303864
Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition

Змінилася обробка. Сидіння оббиті дорожчою та якіснішою шкірою, а також оснащені вбудованими столиками, є холодильник для шампанського та тримачі для келихів і багато іншого. Якщо є бажання – можна навіть замовити бронезахист кузова за стандартом B7.

Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition - фото 303861
Розкішний лімузин Cadillac Escalade Viceroy Edition

Як часто буває в подібних випадках, вартість переробки машини не розкривається. Мова йде про серйозні суми, якщо враховувати обсяг роботи і вартості базового Cadillac Escalade від $ 75 195.

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Джерело: motor1
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