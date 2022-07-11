Як виглядає лінія фронту в Україні з космосу: фото від NASA

Система виявлення масивних пожеж Firms NASA показала, як виглядають найгарячіші точки України на лінії фронту. Зроблені знімки з космосу.

Так, космічне агентство NASA зафіксувало найбільш гарячі точки на лінії фронту російсько-української війни. Охоплені вогнем території зняли супутники, які виконують моніторинг осередків великих пожеж.

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На фотографіях відзначено основні осередки, зосереджені на півдні України (Миколаївська та Херсонська області) та на сході (Луганська, Донецька та Харківська області). Зазначимо, що кількість пожеж на лінії фронту та на тимчасово окупованій території суттєво зросла після того, як Збройні Сили України отримали реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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