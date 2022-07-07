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NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет

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Постери NASA - фото 1
Постери NASA / instagram

У NASA запрошують вирушити в мандрівку космосом. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору показало в мережі туристичні постери різних планет.

Фахівці NASA за межами нашої Сонячної системи виявили понад 5000 планет. І на сторінці агенства в Instagram представлено туристичні постери та панорами, на яких можна додавати або прибирати атмосферу та прочитати інформацію про саму планету.

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Зокрема, вибрати собі нове місце для відпустки можна на Марсі, Венері, Юпітері, а також Церері, Європі, Титані, Енцеладі і навіть на кількох екзопланетах.

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509006

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509007

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509008

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509009

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509010

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509011

NASA показало 7 туристичних постерів з панорамами планет - фото 509012

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