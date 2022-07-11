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Телескоп Hubble показав неймовірне скупчення зірок – ефектний кадр

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Ілюстративне фото - фото 1
Ілюстративне фото / Alexander Andrews on Unsplash

Космічний телескоп Hubble зумів зафіксувати масивне кульове скупчення зірок, від якого перехоплює подих. Саме у перші місяці літа найкращий час, щоб спостерігати за сузір'ям Скорпіона, де й зроблено кадр.

Науковці отримали неймовірний кадр з тисячами зірок завдяки космічному телескопу Hubble. Йому вдалось зняти культове скупчення Терзан 2 у сузір'ї Скорпіона, йдеться на сайті обсерваторії.

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Учені пояснюють, що кульові скупчення - це стабільні, гравітаційно пов'язані скупчення від десятків тисяч до мільйонів зірок, які знаходяться у найрізноманітніших галактиках. Інтенсивне гравітаційне тяжіння між близько розташованими зірками дає цим кульовим скупченням правильну сферичну форму. У результаті зображення центру кульових скупчень, як на кадрі Терзана 2, переповнені безліччю блискучих зірок.

До слова, найкращі умови для спостережень за сузір'ям Скорпіона саме у червні та липні.

ESA/Hubble & NASA, R. Cohen - фото 509238
ESA/Hubble & NASA, R. Cohen

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