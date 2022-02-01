Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки

Днями літак Boeing 737 MAX 8 вперше сів на імпровізованому аеродромі в Антарктиді. Злітно-посадкову смугу влаштували просто на льоду.

26 січня чартерний рейс авіакомпанії Smartwings доправив до Антарктиди дослідників, які вирушили на норвезьку антарктичну станцію Тролль. Фото та відео з'явилися у Twitter.

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Kamera v kokpitu při letu na Antarktidu nemohla chybět. Přípravy videa jsou už v plném proudu, zatím pro vás máme 20vteřinovou ochutnávku. Je na co se těšit! pic.twitter.com/92b1EjvfvZ — Smartwings (@SmartwingsGroup) January 28, 2022

Щоб сніжні краї було простіше доставляти вантажі та возити людей, поряд зі станцією на льоду вирішили збудувати аеродром. Довжина злітно-посадкової смуги становить 3 кілометри, а ширина – 60 метрів.

При цьому крижаний аеродром розташований на висоті 1232 метри над рівнем моря. На нього можуть сідати вузькофюзеляжні літаки Boeing 737 та широкофюзеляжні авіалайнери Boeing 767. Хвилюватися немає причин, оскільки крижаний покрив дуже товстий і з легкістю витримує літак, який важить кілька тонн.

Щоб літак не заносило під час посадки чи зльоту, на крижаній смузі зробили спеціальні смужки – поглиблення та шорсткість. Вони дозволяють літаку не ковзати на великій швидкості.

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