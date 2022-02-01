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Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки

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Злітно-посадкова смуга в Антарктиді - фото 1
Злітно-посадкова смуга в Антарктиді / twitter

Днями літак Boeing 737 MAX 8 вперше сів на імпровізованому аеродромі в Антарктиді. Злітно-посадкову смугу влаштували просто на льоду.

26 січня чартерний рейс авіакомпанії Smartwings доправив до Антарктиди дослідників, які вирушили на норвезьку антарктичну станцію Тролль. Фото та відео з'явилися у Twitter.

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Щоб сніжні краї було простіше доставляти вантажі та возити людей, поряд зі станцією на льоду вирішили збудувати аеродром. Довжина злітно-посадкової смуги становить 3 кілометри, а ширина – 60 метрів.

При цьому крижаний аеродром розташований на висоті 1232 метри над рівнем моря. На нього можуть сідати вузькофюзеляжні літаки Boeing 737 та широкофюзеляжні авіалайнери Boeing 767. Хвилюватися немає причин, оскільки крижаний покрив дуже товстий і з легкістю витримує літак, який важить кілька тонн.

Щоб літак не заносило під час посадки чи зльоту, на крижаній смузі зробили спеціальні смужки – поглиблення та шорсткість. Вони дозволяють літаку не ковзати на великій швидкості.

Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки - фото 494602
Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки - фото 494604
Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки - фото 494603
Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки - фото 494605
Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки - фото 494601
Як виглядає крижана злітно-посадкова смуга в Антарктиді очима пілота: відео посадки - фото 494600

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