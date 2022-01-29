Що означає чорний трикутник над ілюмінаторами у літаку

У мережі активно розповсюджується відео, на якому працівник аеропорту пояснює, навіщо в салоні малюють позначки у вигляді трикутника. Такі геометричні фігури можуть бути чорного або червоного кольору і не обов'язково розміщуватися в однаковому місці.

Автор ролика розповідає, що маркування у вигляді трикутників над чотирма ілюмінаторами зроблено для того, щоб пілот якнайшвидше знайшов місце, з якого відкривається найкращий вид на крила.

І ще: Чому стюардеси обманюють пасажирів: найпоширеніші неправдиві фрази

"Коли пілот бачить на панелі якусь ознаку надзвичайної ситуації, він дивиться, де саме це сталося, залишає кабіну та біжить саме до того ілюмінатора, який був показаний на екрані. Він відкриває ілюмінатор і бачить абсолютно все, що відбувається з крилами", – сказав хлопець.

Зокрема, розмітка особливо корисна для екіпажу взимку, адже вони постійно заглядають у вікно, щоб переконатися, що крила добре очищені від льоду.

Однак, цю розмітку звичайним пасажирам можна використовувати і для своїх цілей. Річ у тому, що у разі аварії саме зазначений ілюмінатор використовуватиметься як запасний вихід. Тому той, хто займе біля нього місце – отримає можливість першим покинути салон.

Як приємний бонус: з вікна, біля якого є трикутник, можна зробити красиві фотографії та просто помилуватися видом на хмари.

Читайте також: Не обирайте ці місця у літаку, якщо хочете сидіти якомога далі від шумних немовлят