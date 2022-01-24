Відчайдух переніс 11-годинний політ у відсіку для шасі

Виявляється, "зайці" трапляються й в літаках. Так, в аеропорту Амстердама поліція виявила безквиткового пасажира, який вижив після багатогодинного польоту у відсіку шасі. Чоловік летів з Африки.

Як пише BBC, чоловіка, який не мав посадкового квитка, знайшли у колісній частині авіалайнера після того, як вантажний літа приземлився в аеропорту Схіпхол, прибувши з Йоганнесбурга. Проте його вік і національність поки що невідомі. Також невідомо, де саме він сів на літак, оскільки борт здійснював посадку у Найробі, Кенія.

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"Чоловіка знайшли живим у носовій частині літака та доставили до лікарні у стабільному стані", – розповіла представник Королівської військової поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс.

Проте нідерландська телекомпанія NOS повідомила, що на місці пригоди у відчайдуха зафіксували підвищену температуру. Зазначається, що такі пасажири дуже рідко виживають під час тривалих польотів через низьку температуру повітря та малу кількість кисню на великих висотах.

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