Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів

Архітектор створив ідеальний крихітний дім на 18 квадратних метрів, який вміщає все, що потрібно сучасній людині.

Американський архітектор Крім Хенінг розробив компактне помешкання, яке стало неймовірно популярним. Чимало років чоловік прожив в Азії, познайомившись ближче з культурою та життям Японії, Китаю та Індії. Після повернення він вирішив показати умінням мешканців цих країн розплановувати простір. Так і виникла ідея крихітного будиночка з шириною у 3 м та довжиною у 6 м. Важко повірити, але всередині й справді є все, що необхідно.

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До слова, вартість подібного дому складає близько 60 тисяч доларів, а замовників у Хенінга не бракує, адже будівлю складають та перевозять до місця установки майже у готовому вигляді.

Джерело всіх фото: Chris Heininge

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