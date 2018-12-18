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Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів

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Крихітний сучасний дім - фото 1
Крихітний сучасний дім / Chris Heininge

Архітектор створив ідеальний крихітний дім на 18 квадратних метрів, який вміщає все, що потрібно сучасній людині.

Американський архітектор Крім Хенінг розробив компактне помешкання, яке стало неймовірно популярним. Чимало років чоловік прожив в Азії, познайомившись ближче з культурою та життям Японії, Китаю та Індії. Після повернення він вирішив показати умінням мешканців цих країн розплановувати простір. Так і виникла ідея крихітного будиночка з шириною у 3 м та довжиною у 6 м. Важко повірити, але всередині й справді є все, що необхідно.

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До слова, вартість подібного дому складає близько 60 тисяч доларів, а замовників у Хенінга не бракує, адже будівлю складають та перевозять до місця установки майже у готовому вигляді.

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295916

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295917

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295918

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295919

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295920

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295921

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295922

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295923

Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів - фото 295924

Джерело всіх фото: Chris Heininge

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Джерело: thingx
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