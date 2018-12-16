Названо найкрасивіший архітектурний проект світу

Найкращим архітектурним проектом 2018 року визнано макет нової будівлі Етнографічного музею у Будапешті (Угорщина).

Журі оцінило дизайн будівлі, що поєднується з природою парку, де буде розташований музей. Про це йдеться в повідомленні організації International Property Awards.

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Крім музею на премію у цій номінації претендували понад 1,7 тисячі кандидатів з 115 країн світу.

Етнографічний музей у Будапешті

Особливістю проекту музею у Будапешті назвали простоту і лаконічність, яка поєднується і з живою природою, і з динамікою міста. На думку журі, архітекторам вдалося реалізувати концепцію "воріт" між містом і парком. Також розробники проекту планують удосконалити його і забезпечити особливу прихильність – 60% будівлі буде розташована нижче рівня землі.

Нагадаємо, будівництво музею і реорганізація парку в Будапешті почалися у 2017 році. Крім Етнографічного музею там побудують Будинок музики, Музей угорських інновацій і нову Національну галерею. Реорганізація парку завершиться у 2020 році.

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