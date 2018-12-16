Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Названо найкрасивіший архітектурний проект світу

  • 37
Найкрасивіший архітектурний проект - фото 1
Найкрасивіший архітектурний проект

Найкращим архітектурним проектом 2018 року визнано макет нової будівлі Етнографічного музею у Будапешті (Угорщина).

Журі оцінило дизайн будівлі, що поєднується з природою парку, де буде розташований музей. Про це йдеться в повідомленні організації International Property Awards.

І ще: Як виглядає плавучий супермаркет в Дубаї

Крім музею на премію у цій номінації претендували понад 1,7 тисячі кандидатів з 115 країн світу.

Етнографічний музей у Будапешті - фото 295445
Етнографічний музей у Будапешті

Особливістю проекту музею у Будапешті назвали простоту і лаконічність, яка поєднується і з живою природою, і з динамікою міста. На думку журі, архітекторам вдалося реалізувати концепцію "воріт" між містом і парком. Також розробники проекту планують удосконалити його і забезпечити особливу прихильність – 60% будівлі буде розташована нижче рівня землі.

Нагадаємо, будівництво музею і реорганізація парку в Будапешті почалися у 2017 році. Крім Етнографічного музею там побудують Будинок музики, Музей угорських інновацій і нову Національну галерею. Реорганізація парку завершиться у 2020 році.

Читайте також: У Лондоні архітектори побудують місто з імбирних пряників: яскраві фото

Джерело: hungarytoday
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 10 грудня, 07:14
  • 1115
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1008
Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій
  • 13 грудня, 12:15
  • 739
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл