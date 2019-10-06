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Як виглядає кладовище закритих сервісів Google в офісі компанії: фото

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Кладовище закритих сервісів Google - фото 1
Кладовище закритих сервісів Google

З нагоди прийдешнього Хелловіна співробітники Google поіронізували над титулом "вбивці власних сервісів". Кладовище закритих сервісів компанії з'явилося при вході в офіс в Сіетлі.

За компанією Google міцно закріпилася репутація "вбивці власних сервісів". За кілька років техногігант закрив безліч продуктів, серед яких фоторедактор Picasa, поштовий клієнт Inbox, соцмережа Google+, месенджер Allo і платформа YouTube Gaming. Є навіть сайт Google Graveyard ("Кладовище Google"), де збирають всі закриті сервіси – набралося вже 180.

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Співробітники Google в Сіетлі перед Хелловіном поіронізували над цим титулом. На вході в офіс компанії з'явилася декорація у вигляді кладовища, де на кожен надгробок нанесли написи з закритими сервісами Google.

Знімком "кладовища" поділилася співробітниця Google Дана Фрід, яка працює над браузером Chrome. "Не можу зрозуміти, це моторошно чи просто сумно", – додала вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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