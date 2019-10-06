Нова функція Instagram підкорює користувачів мережі: відео

Соціальна мережа Instagram продовжує відвойовувати у конкурентів аудиторію, кожен раз у все оригінальніший спосіб. Користувачам соцмережі стала доступна унікальна функція.

Розробники Instagram надали можливість користувачам випробувати товар завдяки новій функції – доповненій реальності. Зараз цей інструмент можна застосовувати для косметики Mac and Nars, а також для відомої марки оптики Warby Parker and Ray-Ban. Надалі, функція доповненої реальності повинна стати доступною для ширшої аудиторії виробників та брендів.

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"Ця функція дозволяє вам експериментувати з різними кольорами і моделями. Використовуючи губну помаду як прикладу, ви можете побачити, як виглядають різні відтінки, торкнувшись селектора кольору в нижній частині інтерфейсу. Спробувавши продукт, ви можете придбати його, не виходячи з Instagram", – прокоментували в прес-службі Instagram.

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