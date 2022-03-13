Як виглядає ймовірна яхта Путіна, яка ще досі не під санкціями

Поки по всьому світу арештовують майно російських мільярдерів, розвідка виявила яхту, яка може належати Володимиру Путіну. Її вартість оцінюють у 700 мільйонів доларів.

Як пише The Ney York Times, посилаючись на дані спецслужб, Путін може бути власником яхти "Шахіризада". Президент Росії її сховав у порту Marina Di Carrara напередодні початку повномасштабної війни в Україні.

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Оформлена яхта на іноземців, імена яких у жодних реєстрах та розслідуваннях не згадуються. Однак фактично нею користується сам Путін. І судячи з маршрутів пересування "Шахерезади", подорожує її власник тільки у ті країни, які виявляють дружні стосунки до Росії. Так, яхта зупинялася на узбережжях Чорногорії, Хорватії та в Сочі.

Яхті лише два роки – її спроєктували у 2020 році. Завдовшки вона 140 метрів, має 17 спалень. Обслуговують судно 40 працівників.

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