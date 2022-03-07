Ведучі кінопремії Spirit Awards послали Путіна на**й просто зі сцени

На церемонії нагородження Independent Spirit Awards 2022 американські зірки засудили війну Росії проти України. Захід відбувся у Каліфорнії.

Так телеведучі Меган Маллаллі та Нік Офферман передали привіт президентові Росії Володимиру Путіну та закликали, щоб він йшов додому з української територій.

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Знаменитості показали середній палець, адресований російським окупантам. У прямому ефірі каналу IFC вони звернулися також до українців зі словами підтримки.

Ми говоримо від імені всіх присутніх, і сподіваємося на якнайшвидше врегулювання конфлікту та невиправданої агресії в Україні. А точніше: Путін, йди нах*й і додому! – емоційно висловилася зі сцени Меган Маллаллі.

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