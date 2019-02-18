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Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото

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Ісландія з висоти пташиного польоту - фото 1
Ісландія з висоти пташиного польоту / albertdros.com

Фотограф вирішив показати Ісландію з несподіваного ракурсу, який навряд чи колись вдасться побачити туристам. Ось який вигляд має льодова країна" з висоти пташиного польоту!

Знайомтесь, Альберт Дрос (Albert Dros) – 33-річний голландський фотограф, роботи якого можна побачити у таких відомих медіа, як Time, Huffington Post, Daily Mail, National Geographic та інших.

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Чоловік мандрує світом та показує найкрасивіші місця планети. Нещодавно він побував в Ісландії, знявши пейзажі "льодової країни" на дрон.

"Всім відомо, що Ісландія має дивовижні пейзажі на землі, однак вона неймовірно виглядає і з неба", – наголошує Альберт.

Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото - фото 308339

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Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото - фото 308341

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Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото - фото 308344

Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото - фото 308345

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Як виглядає Ісландія з висоти: захопливі фото - фото 308347

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Джерело всіх фото: albertdros.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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