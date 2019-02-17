В Амстердамі закриють Квартал червоних ліхтарів: названо причину

Популярний серед туристів Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі планують закрити для приїжджих. Невдовзі вулиця може припинити бути туристичною пам'яткою.

Мер Амстердама Фемке Халсема збирається реформувати Квартал червоних ліхтарів, який роками був однією з причин відвідати столицю Нідерландів. За словами політика, перетворення проституції у приманку для туристів є "неприйнятним" та "принизливим".

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Відтак, міська голова збирається розглядати всі варіанти щодо реформування району, щоб змінити ситуацію з туристами. Варто додати, що у Кварталі червоних ліхтарів, Де Валлен, є чимало секс-шопів, будинків розпусти, магазинів, де продають марихуану та інших схожих закладів. До того ж, він є одним із найстаріших районів Амстердама. Однак надмірна кількість туристів негативно впливає на роботу у кварталі, а також ставить під загрозу секс-працівниць.

Мер також наголошує, що великі групи туристів все більше принижують жінок через традицію відкритої проституції міста.

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