Безлюдні курорти Туреччини: де відпочити на самоті

Біля Стамбула, найбільш багатолюдного міста Туреччини, яке відоме своєю густонаселеністю і постійними автомобільними заторами, є кілька дивних і унікальних місць, які підійдуть для спокійного відпочинку.

Стамбул приховує багато унікальних місць, які варто відвідати. Тут можна розслабитися і побути в тиші:

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Парк Чілінгоз, який займає територію 17,75 га та має довгий пляж на узбережжі Чорного моря, – це найкраще місце для кемпінгового відпочинку.

Парк Чілінгоз

Чаталджа – це один з найбільших, але віддалений район європейської частини Стамбула. Тут є привабливе, але не особливо популярне серед туристів місце – древнє печерне поселення Інджеіз.

Чаталджа

Ельмасбурну – це довгий пляж на узбережжі Чорного моря. Це місце радять як ідеальне для підводного полювання.

Ельмасбурну

Айват – місце, яке не залишить байдужим нікого. Прекрасний струмок і побудована за часів Османської імперії дамба точно зацікавлять мандрівників, які цінують тишу і спокійні прогулянки.

Айват

Белградські ліси, розташовані всього в 35-45 хвилинах їзди на авто від центру міста.

Белградські ліси

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