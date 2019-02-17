Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Безлюдні курорти Туреччини: де відпочити на самоті

  • 51
Відпочинок в Туреччині - фото 1
Відпочинок в Туреччині / cnn

Біля Стамбула, найбільш багатолюдного міста Туреччини, яке відоме своєю густонаселеністю і постійними автомобільними заторами, є кілька дивних і унікальних місць, які підійдуть для спокійного відпочинку.

Стамбул приховує багато унікальних місць, які варто відвідати. Тут можна розслабитися і побути в тиші:

І ще: Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи

Парк Чілінгоз, який займає територію 17,75 га та має довгий пляж на узбережжі Чорного моря, – це найкраще місце для кемпінгового відпочинку.

Парк Чілінгоз - фото 308239
Парк Чілінгоз

Чаталджа – це один з найбільших, але віддалений район європейської частини Стамбула. Тут є привабливе, але не особливо популярне серед туристів місце – древнє печерне поселення Інджеіз.

Чаталджа - фото 308241
Чаталджа

Ельмасбурну – це довгий пляж на узбережжі Чорного моря. Це місце радять як ідеальне для підводного полювання.

Ельмасбурну - фото 308240
Ельмасбурну

Айват – місце, яке не залишить байдужим нікого. Прекрасний струмок і побудована за часів Османської імперії дамба точно зацікавлять мандрівників, які цінують тишу і спокійні прогулянки.

Айват - фото 308243
Айват

Белградські ліси, розташовані всього в 35-45 хвилинах їзди на авто від центру міста.

Белградські ліси - фото 308242
Белградські ліси

Читайте також: У США два океани з'єднали туристичною стежкою

Джерело: anews
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
  • 13 лютого, 17:25
  • 269
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210941
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл