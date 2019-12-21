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Як виглядає ідеальний вечір п'ятниці у чоловіків: фотофакт

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Правильний чоловічий відпочинок - фото 1
Правильний чоловічий відпочинок

У мережі захоплюються 30-річним чоловіком, який відважився показати, яким є його ідеальний вечір відпочинку у п'ятницю. І такому позаздрять всі!

На платформі Reddit користувач з ніком uzidoesit9 поділився фото свого відпочинку у п'ятницю, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 12 годин допис зібрав понад 65 тисяч переглядів і ще кілька тисяч коментарів.

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"Мій ідеальний вечір відпочинку у п'ятницю. До слова, мені 30 і я працюю будівельником", – відзначив він під знімком ванни зі свічками, пивом, планшетом, смаколиками та вірним собакою. Чимало коментаторів зізнались, що вони мріють так проводити кожен свій вечір.

My ideal Friday night relaxation setup! Also, I'm a 30 year old, male, civil construction worker. from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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