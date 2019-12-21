Як виглядає ідеальний вечір п'ятниці у чоловіків: фотофакт

У мережі захоплюються 30-річним чоловіком, який відважився показати, яким є його ідеальний вечір відпочинку у п'ятницю. І такому позаздрять всі!

На платформі Reddit користувач з ніком uzidoesit9 поділився фото свого відпочинку у п'ятницю, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 12 годин допис зібрав понад 65 тисяч переглядів і ще кілька тисяч коментарів.

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"Мій ідеальний вечір відпочинку у п'ятницю. До слова, мені 30 і я працюю будівельником", – відзначив він під знімком ванни зі свічками, пивом, планшетом, смаколиками та вірним собакою. Чимало коментаторів зізнались, що вони мріють так проводити кожен свій вечір.

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