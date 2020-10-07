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Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок

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Lexus LX570 для жіночого ралі - фото 1
Lexus LX570 для жіночого ралі / thedrive

Спеціально для жіночого ралі The Rebelle Women's Off-Road Auto Navigation Event фахівці компанії Expedition Overland підготували особливий Lexus LX570, який на бездоріжжі дасть фору будь-якому стоковому Toyota Land Cruiser.

Для участі в заході японський позашляховик оснастили новою підвіскою зі збільшеним кліренсом, іншими колісними дисками на чіпких покришках та спортивними перфорованими гальмами.

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Спереду і ззаду з'явилися посилені бампери, лебідка, додаткова світлотехніка, на кормі – каністри, запасне колесо і сходи на дах. На передній стійці помітний шноркель. Ви точно нечасто бачите такі Lexus на дорогах.

Потужність двигуна V8 об'ємом 5,7 л, який оснастили компресором, збільшили до 550 к.с. і 745 Нм крутного моменту. Тепер проєкт під назвою Lexus J201 зіткнеться з серйозним випробуванням – пробігом по пустелях штатів Каліфорнія і Невада тривалістю 10 днів і протяжністю 2000 км.

Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок - фото 429112
Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок - фото 429110
Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок - фото 429111
Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок - фото 429109
Як виглядає ідеальний позашляховик Lexus для жінок - фото 429108

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Джерело: thedrive
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