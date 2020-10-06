Ведучий The Grand Tour назвав найкращі автомобілі 2020 року

Журналіст і співведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон вибрав найкращі автомобілі року у рамках національної британської премії News UK Motor Awards. Як і раніше, він назвав переможців у двох категоріях: найкращий суперкар і найкращий "народний" автомобіль.

На думку Джеремі Кларксона, звання найкращого суперкара, а точніше, спорткара року заслуговує Eagle Lightweight GT – репліка гоночного Jaguar E-Type, побудована на агрегатах моделі першої серії.

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Eagle Lightweight GT – репліка гоночного Jaguar E-Type

Ретрокупе з алюмінієвим кузовом ручної роботи не надто сильно відрізняється від оригіналу, але помітно потужніше за нього: у новинки під капотом встановлений рядний шестициліндровий двигун об'ємом 4,7 літра, що розвиває 385 сил і 508 Нм моменту, тоді як на Lightweight E-Type стояв мотор 3.8 на 300 сил.

Другий автомобіль, названий Кларксоном найкращим у категорії "народний", не менш екзотичний, ніж перший – і він теж британський. Це хот-хетч MINI John Cooper Works GP, тираж якого складе всього три тисячі примірників.



MINI John Cooper Works GP також потрапив до рейтингу найкращих авто

JCW GP оснащений 306-сильною "турбочетвіркою" M Performance від кросовера BMW X2 M35i та здатний розганятися до "сотні" за 5,2 секунди. Від звичайних MINI JCW версія з приставкою GP також відрізняється двомісним салоном з балкою замість заднього дивана.

Тим часом вибір автомобілів у цьому році кардинально відрізняється від того, що був у 2019. Тоді Джеремі Кларксон назвав "Найкращим суперкаром року" Ferrari 488 Pista, а "народним" автомобілем – Bentley Continental GT V8 з 4,0-літровою "бітурбовісімкою" потужністю 550 кінських сил (770 Нм).

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