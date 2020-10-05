У Києві потрапила на фото парковка з суперкарами на мільйон доларів

У центрі української столиці на парковці засвітилися круті суперкари. Сумарна вартість трьох автомобілів – майже мільйон доларів.

Найкрутіший суперкар на парковці – звичайно ж, McLaren 720S Spider за півмільйона доларів. Цей 720-сильний автомобіль не раз вже бачили у Києві і один раз – навіть на евакуаторі. Він здатний розігнатися до сотні за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

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Новий Porsche 911 Turbo S обійдеться мінімум у 280 тисяч доларів. Він розганяється навіть швидше – 2,7 с до сотні. До слова, таких Porsche 911 в Україні вже кілька.

Нарешті третє авто – не найновіше, але все одно вражаючий суперкар Ferrari 458 Italia з 570-сильним атмосферним V8. Схоже, хтось вирішив скористатися останніми теплими днями і "вигуляти" швидкісні авто перед зимою.

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