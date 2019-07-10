Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото

У Данії звели ідеальне помешкання для літнього відпочинку для тих, хто полюбляє тікати від стрімкого міського ритму. Будиночок з видом на ліс та поблизу побережжя справді створений для відпустки.

Архітектори зі студії Valbæk Brorup Architects вирішили створити дім, форма та зовнішній вигляд якого нагадували б місцеві традиції будівництва.

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Тому 8 аркових сталевих балок, обшитих деревом, і справді ідеально вписуються в зовнішнє середовище. Великі вікна, просторе горище та вдосталь місця на площі всього у 91 м². Дім має 3 спальні, ванну кімнату, вітальню, кухню та кілька зон для відпочинку. Все, що потрібно сучасній людині, поєднується з видом на ліс та побережжя.

Автор фото: Torben Eskerod

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