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Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото

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Ідеальний літній дім у Данії - фото 1
Ідеальний літній дім у Данії / Torben Eskerod

У Данії звели ідеальне помешкання для літнього відпочинку для тих, хто полюбляє тікати від стрімкого міського ритму. Будиночок з видом на ліс та поблизу побережжя справді створений для відпустки.

Архітектори зі студії Valbæk Brorup Architects вирішили створити дім, форма та зовнішній вигляд якого нагадували б місцеві традиції будівництва.

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Тому 8 аркових сталевих балок, обшитих деревом, і справді ідеально вписуються в зовнішнє середовище. Великі вікна, просторе горище та вдосталь місця на площі всього у 91 м². Дім має 3 спальні, ванну кімнату, вітальню, кухню та кілька зон для відпочинку. Все, що потрібно сучасній людині, поєднується з видом на ліс та побережжя.

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339782

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339783

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339784

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339785

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339786

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339787

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339788

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339789

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339790

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339791

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339792

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339793

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339794

Як виглядає ідеальний літній будиночок в Данії: яскраві фото - фото 339795

Автор фото: Torben Eskerod

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Джерело: vba.dk
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