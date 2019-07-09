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Так виглядає найбільший покинутий вокзал у світі

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Будівля являє собою приклад класичної архітектури - фото 1
Будівля являє собою приклад класичної архітектури / pixels

Під час будівництва центральна станція Мічигану була найвищою залізничною станцією у світі. Однак, їй так і не судилося дожити до наших днів у первозданному своєму вигляді.

Станцію спроєктувати фірми Warren & Wetmore і Reed & Stem, які також розробляли Центральний вокзал Нью-Йорка. Робота Мічиганського центрального вокзалу припинилася в 1988 році, але він був відкритий для відвідувачів протягом більшої частини 1990-х років. Після масштабних актів вандалізму станцію закрили і зараз вона під охороною.

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Однак, попри весь занепад, станція являє собою архітектурну пишність, а будівля Majestic виглядає як справжній пам'ятник архітектури. Станція засвітилася навіть в кліпі репера Емінема на пісню Beautiful.

Будівля являє собою приклад класичної архітектури. Вхід на станцію створює парк Рузвельта. Чудовою архітектурної рисою будівлі є не її інтер'єр, а вежа над нею. Раніше ходили чутки, що тут буде готель, проте в результаті будівлю зайняли офіси.

Так виглядає найбільший покинутий вокзал у світі - фото 339695

Так виглядає найбільший покинутий вокзал у світі - фото 339696

Так виглядає найбільший покинутий вокзал у світі - фото 339697

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Так виглядає найбільший покинутий вокзал у світі - фото 339705

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Джерело: pixels
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