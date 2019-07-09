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Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри
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Талановитий фотограф досліджує вулиці міст Німеччини у пошуках незвичайних автомобілів та архітектури. Ці атмосферні знімки точно сподобаються не лише автолюбителям.
Знайомтесь, Грегор Клар (Gregor Klar) – талановитий фотограф-самоучка, який знаходить прекрасне у звичайних речах. Зараз він мешкає та працює у Берліні, тому більшість його світлин зроблені саме тут. У своїх роботах чоловік фокусується на транспорті та будівлях, намагаючись захопити всю атмосферу німецьких вулиць. Зацініть:
І ще: Фотограф показав найказковіше місце на Землі
Джерело всіх фото: instagram.com/gregorklar
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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