Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри

  • 21
Німець показує вуличні фото з транспортом - фото 1
Німець показує вуличні фото з транспортом / instagram.com/gregorklar

Талановитий фотограф досліджує вулиці міст Німеччини у пошуках незвичайних автомобілів та архітектури. Ці атмосферні знімки точно сподобаються не лише автолюбителям.

Знайомтесь, Грегор Клар (Gregor Klar) – талановитий фотограф-самоучка, який знаходить прекрасне у звичайних речах. Зараз він мешкає та працює у Берліні, тому більшість його світлин зроблені саме тут. У своїх роботах чоловік фокусується на транспорті та будівлях, намагаючись захопити всю атмосферу німецьких вулиць. Зацініть:

І ще: Фотограф показав найказковіше місце на Землі

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339427

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339428

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339429

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339430

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339431

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339432

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339433

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339434

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339435

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339436

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339437

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339438

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339439

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339440

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339441

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339442

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339443

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339444

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339445

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339446

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339447

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339448

Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри - фото 339449

Джерело всіх фото: instagram.com/gregorklar

Читайте також: Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 421
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 1059
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 438
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл