Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри

Талановитий фотограф досліджує вулиці міст Німеччини у пошуках незвичайних автомобілів та архітектури. Ці атмосферні знімки точно сподобаються не лише автолюбителям.

Знайомтесь, Грегор Клар (Gregor Klar) – талановитий фотограф-самоучка, який знаходить прекрасне у звичайних речах. Зараз він мешкає та працює у Берліні, тому більшість його світлин зроблені саме тут. У своїх роботах чоловік фокусується на транспорті та будівлях, намагаючись захопити всю атмосферу німецьких вулиць. Зацініть:

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Джерело всіх фото: instagram.com/gregorklar

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