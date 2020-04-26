Як виглядає ідеальний клас з природознавства: фото

Карантин перевів дітей з різних куточків світу на домашнє навчання, що не надто позитивно вплинуло на стан батьків. Тож за школою почали сумувати всі, але цей навчальний клас викликав справжній захват навіть у тих, хто вже давно випустився.

На платформі Reddit користувач з ніком daily_joe поділився фото зі свого навчального закладу, яке за короткий час піднялось в тренди. За лічені години допис зібрав понад 24 тисячі переглядів та більше як 300 коментарів.

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А все тому, що на знімку можна побачити аудиторію з природознавства, частину якої займає справді зелена стіна з рослин. Як додав автор, всі вони справжні і до них підведено систему автоматичного поливу у певний час. Відзначимо, такий крутий клас належить громадському коледжу округу Джонсон у Канзасі (США).

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