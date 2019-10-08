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Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою

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Ідеальний дім в Альпах - фото 1
Ідеальний дім в Альпах / Christophe Voisina

Будиночок у горах може бути не лише затишним, а й сучасним – це підтверджує новеньке помешкання в Альпах у Швейцарії. Ідеальне житло для тих, хто хочуть втекти від міського ритму та бути ближчими до природи.

Архітектурна студія Alp Architecture sàrl зуміла створити сучасний дім у Швейцарських Альпах, хоча це було неймовірно складно через планування та особливості розміщення. Однак тепер поблизу гір з'явилось ще одне помешкання з розкішним видом. Всього будівля має 295 квадратних метрів та два поверхи, а також студію у цокольному приміщенні. На першому рівні розміщуються спальні, а вітальня на другому поверсі дозволяє мешканцям та гостям насолоджуватись красою природи навколо. Сучасний дизайн та спокій – від такого будиночку точно б ніхто не відмовився!

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Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360256

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360257

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360258

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360259

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360260

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360261

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360262

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360263

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360264

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360265

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360266

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360267

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360268

Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою - фото 360269

Автор всіх фото: Christophe Voisina

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Джерело: hqroom
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