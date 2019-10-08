Як виглядає ідеальний дім в Альпах для любителів опокою

Будиночок у горах може бути не лише затишним, а й сучасним – це підтверджує новеньке помешкання в Альпах у Швейцарії. Ідеальне житло для тих, хто хочуть втекти від міського ритму та бути ближчими до природи.

Архітектурна студія Alp Architecture sàrl зуміла створити сучасний дім у Швейцарських Альпах, хоча це було неймовірно складно через планування та особливості розміщення. Однак тепер поблизу гір з'явилось ще одне помешкання з розкішним видом. Всього будівля має 295 квадратних метрів та два поверхи, а також студію у цокольному приміщенні. На першому рівні розміщуються спальні, а вітальня на другому поверсі дозволяє мешканцям та гостям насолоджуватись красою природи навколо. Сучасний дизайн та спокій – від такого будиночку точно б ніхто не відмовився!

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Автор всіх фото: Christophe Voisina

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