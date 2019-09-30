Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото

Старенький будинок в Канаді зробили сучасним помешканням не лише зсередини, а й ззовні. Хоча фасад і залишився оригінальним, вся споруда отримала нове життя.

Власники старенького будиночка 1950-х років в канадському містечку Сен-Ламбер у провінції Квебек вирішили дати будівлі другий шанс. Тому архітектурна студія Atelier Pierre Thibault взялась за осучаснення споруди та розширення простору.

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Ззовні оновлений дім прикрашено темною цеглою, яка підкреслює оригінальний фасад. Водночас існує гармонія між старим будівництвом та сучасним стилем та технологіями. До того ж, помешкання розділили на дві частини затишним внутрішнім двориком, у який можна потрапити з кухні. Також поряд з'явився гараж з другим поверхом та терасою. Світлі кольори та мінімалізм у стилі дозволили зробити простір візуально більшим та вільнішим. Важко повірити, що старенька будівля таки отримала таке ефектне друге життя.

Автор фото: Maxime Brouillet

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