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Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото

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Старий дім отримав друге життя - фото 1
Старий дім отримав друге життя / Maxime Brouillet

Старенький будинок в Канаді зробили сучасним помешканням не лише зсередини, а й ззовні. Хоча фасад і залишився оригінальним, вся споруда отримала нове життя.

Власники старенького будиночка 1950-х років в канадському містечку Сен-Ламбер у провінції Квебек вирішили дати будівлі другий шанс. Тому архітектурна студія Atelier Pierre Thibault взялась за осучаснення споруди та розширення простору.

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Ззовні оновлений дім прикрашено темною цеглою, яка підкреслює оригінальний фасад. Водночас існує гармонія між старим будівництвом та сучасним стилем та технологіями. До того ж, помешкання розділили на дві частини затишним внутрішнім двориком, у який можна потрапити з кухні. Також поряд з'явився гараж з другим поверхом та терасою. Світлі кольори та мінімалізм у стилі дозволили зробити простір візуально більшим та вільнішим. Важко повірити, що старенька будівля таки отримала таке ефектне друге життя.

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358455

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358456

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358457

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358458

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358459

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358460

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358461

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358462

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358463

Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото - фото 358464

Автор фото: Maxime Brouillet

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Джерело: pthibault
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