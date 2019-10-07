Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Блогерка показала ремонт спальні, але зіркою став її чоловік (відео)

  • 305
Ремонт спальні зробив чоловіка блогерки зіркою - фото 1
Ремонт спальні зробив чоловіка блогерки зіркою / instagram.com/houseandhens

Блогерка зняла відео про те, як кардинально змінила свою спальню, однак найбільше уваги привернув не редизайн, а чоловік активної дівчини. Хтось впізнає себе, а хтось проти такої поведінки.

Дизайнерка інтер'єрів та блогерка Емілі активно веде профіль в соцмережі Twitter, де ділиться ідеями декору та просто веселими дописами. Однак недавнє відео дівчини зібрало за лічені дні понад 10 мільйонів переглядів та 187 тисяч вподобань. А все тому, що на ньому можна побачити, як Емілі зробила редизайн своєї спальні у стилі 70-х років з помаранчевими акцентами. Всього 2 хвилини показують всю працю, яку блогерка доклала разом зі своїм чоловіком.

І ще: Архітектори перетворили дім 1950-х років у сучасне житло: фото

Так виглядала кімната до натхнення Емілі:

twitter.com/houseandhens - фото 360096
twitter.com/houseandhens

А ось і результат:

twitter.com/houseandhens - фото 360097
twitter.com/houseandhens

І поки частина коментаторів роздумували, як виглядало краще, то ще частина звернула увагу, що коханий Емілі не надто активний помічник, адже на записі можна побачити, як частину часу він просто провів на підлозі зі смартфоном. Хтось впізнав себе в чоловікові блогерки, а хтось наголосив, що він доклав надто мало зусиль, щоб допомогти з ремонтом.

Читайте також: Еко-готель у Норвегії, про який мріють туристи: яскраві фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3482
Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
  • 05 жовтня, 21:22
  • 10749
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1806283
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл