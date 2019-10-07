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Блогерка показала ремонт спальні, але зіркою став її чоловік (відео)
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Блогерка зняла відео про те, як кардинально змінила свою спальню, однак найбільше уваги привернув не редизайн, а чоловік активної дівчини. Хтось впізнає себе, а хтось проти такої поведінки.
Дизайнерка інтер'єрів та блогерка Емілі активно веде профіль в соцмережі Twitter, де ділиться ідеями декору та просто веселими дописами. Однак недавнє відео дівчини зібрало за лічені дні понад 10 мільйонів переглядів та 187 тисяч вподобань. А все тому, що на ньому можна побачити, як Емілі зробила редизайн своєї спальні у стилі 70-х років з помаранчевими акцентами. Всього 2 хвилини показують всю працю, яку блогерка доклала разом зі своїм чоловіком.
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Так виглядала кімната до натхнення Емілі:
А ось і результат:
І поки частина коментаторів роздумували, як виглядало краще, то ще частина звернула увагу, що коханий Емілі не надто активний помічник, адже на записі можна побачити, як частину часу він просто провів на підлозі зі смартфоном. Хтось впізнав себе в чоловікові блогерки, а хтось наголосив, що він доклав надто мало зусиль, щоб допомогти з ремонтом.
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