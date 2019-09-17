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Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото)

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Ідеальний дім біля гір у США - фото 1
Ідеальний дім біля гір у США / JLF Architects

Американські архітектори вирішили звести у Скелястих горах у США затишне помешкання для тих, хто хоче відпочити від активного ритму міського життя. Ідеальне місце для релаксу душі та тіла!

Архітектурна студія JLF Architects облаштувала незвичайний будинок у штаті Вайомінґ у США, який поєднує близькість з природою та сучасність.

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Сталеві вікна та скляна штора з'єднують будівлю з поляною та сосновим лісом. Дерев'яні та кам'яні деталі у дизайні лише підкреслюють цю межу, однак є місце і для сучасного мінімалістичного дизайну та техніки. Нейтральні тони, чимало вільного простору та буквально кілька кроків до природи – ідеальне місце для відпочинку від великого міста.

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Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355718

Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355719

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Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355722

Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355723

Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355724

Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355725

Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото) - фото 355726

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Джерело фото: JLF Architects

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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