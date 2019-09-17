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Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото)
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Американські архітектори вирішили звести у Скелястих горах у США затишне помешкання для тих, хто хоче відпочити від активного ритму міського життя. Ідеальне місце для релаксу душі та тіла!
Архітектурна студія JLF Architects облаштувала незвичайний будинок у штаті Вайомінґ у США, який поєднує близькість з природою та сучасність.
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Сталеві вікна та скляна штора з'єднують будівлю з поляною та сосновим лісом. Дерев'яні та кам'яні деталі у дизайні лише підкреслюють цю межу, однак є місце і для сучасного мінімалістичного дизайну та техніки. Нейтральні тони, чимало вільного простору та буквально кілька кроків до природи – ідеальне місце для відпочинку від великого міста.
Джерело фото: JLF Architects
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