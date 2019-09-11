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Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд

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Нічний Шанхай - фото 1
Нічний Шанхай / instagram.com/cbje_tokyo

Якщо ви у захваті від теми кіберпанку, то нічний Шанхай відкриває для вас абсолютно новий світ. Готові прогулятись китайським мегаполісом?

Знайомтесь, Коді Еллінгем (CODY ELLINGHAM) – талановитий фотограф з Нової Зеландії, який з дитинства обожнював досліджувати природу. Однак таємничий мегаполіс Токіо змусив його побачити міські пейзажі у новому світлі, тому упродовж останніх кількох років Коді активно працював комерційним арт-директором та фотографом у різноманітних проєктах від Токіо і до Шанхая.

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"По всьому Шанхаю зносять старі та багато прикрашені будинки, і я вирішив поїхати на історичні вулиці, поки не стало надто пізно", – пояснює він. Саме так виникла серія кадрів "Вулиці Шанхая", де нічне освітлення підкреслює кіберпанкове місто.

Відзначимо, що йдеться про зникнення будинків у стилі Шикумень, які звели у період між кінцем 19-го століття та Другою світовою війною.

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354201

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354202

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354203

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354204

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354205

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354206

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354207

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354208

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354209

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354210

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354211

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354212

Кіберпанкові вулиці Шанхая: фото, які змушують затримати погляд - фото 354213

Джерело фото: instagram.com/cbje_tokyo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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