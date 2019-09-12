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Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото

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Казково! - фото 1
Казково! / boredpanda

У Китаї відкрилась найкрутіша бібліотека, яку тільки можна собі уявити! У цьому казковому місці зберігаються 1,2 млн книг.

Для книголюбів відкрилась бібліотека мрії у Китаї, яка вражає своїм виглядом та формою. Називається вона "Око Біньхай" (The Eye of Binhai), оскільки має сферичну аудиторію в центрі. Загальна площа будівлі - 34 тисячі метрів квадратних, на яких є не лише стелажі з книжками, а й секцій для відпочинку. офіси, комп'ютерні кімнати та зали для засідань. Ось вона - бібліотека майбутнього!

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Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208808
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208809
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208810
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208811
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208812
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208813
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208814
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208815
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208816
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208817
Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото - фото 208818

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Джерело: boredpanda
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