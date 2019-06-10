Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото

У США вирішили перевернути уявлення про помешкання для літніх людей, тому у Північній Каліфорнії з'явився ідеальний дім для пари пенсіонерів, які звикли до сучасного комфорту. Від такого помешкання не відмовилась би і молодь!

Архітектурні студії Wade Design Architects та Geremia Design вирішили показати, якою має бути сучасна архітектура сільського дому. Тому професіонали створили затишний будинок для літньої сімейної пари у долині Напа в місті Калістога у Північній Каліфорнії.

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Саме у цьому районі можна побачити гори та величезну кількість виноградників. Тому помешкання з деревом, терасами та внутрішнім двориком дозволяє повністю відокремитись від ритму великих міст, а стримані кольори та сучасна техніка не перетворює дім на місце без зручностей. Зацініть!

Джерело всіх фото: Suzanna Scott Photography

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