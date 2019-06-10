Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото

  • 29
Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 1

У США вирішили перевернути уявлення про помешкання для літніх людей, тому у Північній Каліфорнії з'явився ідеальний дім для пари пенсіонерів, які звикли до сучасного комфорту. Від такого помешкання не відмовилась би і молодь!

Архітектурні студії Wade Design Architects та Geremia Design вирішили показати, якою має бути сучасна архітектура сільського дому. Тому професіонали створили затишний будинок для літньої сімейної пари у долині Напа в місті Калістога у Північній Каліфорнії.

І ще: Ефектні дизайнерські рішення для дому, які викликають захват: фото

Саме у цьому районі можна побачити гори та величезну кількість виноградників. Тому помешкання з деревом, терасами та внутрішнім двориком дозволяє повністю відокремитись від ритму великих міст, а стримані кольори та сучасна техніка не перетворює дім на місце без зручностей. Зацініть!

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333164

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333165

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333166

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333167

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333168

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333169

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333170

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333171

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333172

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333173

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333174

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333175

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333176

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333177

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333178

Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото - фото 333179

Джерело всіх фото: Suzanna Scott Photography

Читайте також: Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
  • Вчора, 14:50
  • 243
ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
  • 07 червня, 16:05
  • 1468
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1526079
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл