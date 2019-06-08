Ефектні дизайнерські рішення для дому, які викликають захват: фото

Сучасне помешкання сьогодні для кожного виглядає по-своєму, а дизайнери намагаються втілити найсміливіші ідеї в життя. Зібрали ефектні дизайни для помешкань, які точно вас здивують!

В мережі настільки багато всього, що може викликати негативні емоції, що варто цінувати сторінки, які заспокоюють та змушують залипнути надовго. Саме таким акаунтом в соцмережі Instagram є Topdezigners, за яким стежать понад 180 тисяч користувачів. А все тому, що там з'являються ефектні, сучасні та інноваційні меблі, кімнати і навіть екстер'єр. Незвичайні ідеї для тих, хто хоче або планує робити ремонт.

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@vardehaugen_arkitekter

Shirli Zamir Design Studio.

Kyash Cubes

MYZOO

@ateliers.tristan.sagitta та Giaime Meloni!

Formel Wood

Pei - Ju Wu

@vincent.bergogne

Toonzee Nopales

@dragonsofwaltonstreet

ACDF Architecture

Hugues Weill

islam.002

Daniele Lago

Nildo Jose

@igestudio

Les Spectacle French İndustrial

@omniviewdesign

Caroline Kincheski

Loft 69 by Peter Ang

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