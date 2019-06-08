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Ефектні дизайнерські рішення для дому, які викликають захват: фото

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Ідеї дизайну квартири - фото 1
Ідеї дизайну квартири / Loft 69 by Peter Ang

Сучасне помешкання сьогодні для кожного виглядає по-своєму, а дизайнери намагаються втілити найсміливіші ідеї в життя. Зібрали ефектні дизайни для помешкань, які точно вас здивують!

В мережі настільки багато всього, що може викликати негативні емоції, що варто цінувати сторінки, які заспокоюють та змушують залипнути надовго. Саме таким акаунтом в соцмережі Instagram є Topdezigners, за яким стежать понад 180 тисяч користувачів. А все тому, що там з'являються ефектні, сучасні та інноваційні меблі, кімнати і навіть екстер'єр. Незвичайні ідеї для тих, хто хоче або планує робити ремонт.

І ще: Як виглядає сучасний дім з вантажних контейнерів: яскраві фото

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@vardehaugen_arkitekter
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Shirli Zamir Design Studio.
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Kyash Cubes
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@ateliers.tristan.sagitta та Giaime Meloni!
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Les Spectacle French İndustrial - фото 332869
Les Spectacle French İndustrial
@omniviewdesign - фото 332870
@omniviewdesign
Caroline Kincheski - фото 332871
Caroline Kincheski
Loft 69 by Peter Ang - фото 332872
Loft 69 by Peter Ang

Читайте також: На хмарочосі в Лондоні з'явиться басейн, але ніхто не розуміє, як звідти вибратися: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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