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Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото

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Сучасний дім для пенсіонерів у США - фото 1
Сучасний дім для пенсіонерів у США / wade-design.com/

Архітектори створили сучасне помешкання для пенсіонерів в одному з американських міст в Каліфорнії, якому можуть позаздрити і молоді люди. Це варто побачити!

Архітектурна студія Wade Design Architects разом з професіоналами з Geremia Design розробили проєкт приватної резиденції у місті Калістога в Каліфорнії. За основу було взято стиль місцевих фермерських будинків, адже власники помешкання є парою на пенсії. Навколо сучасної будівлі можна побачити і гори, і виноградники, а приємним бонусом є гостьовий будиночок, басейн та гараж зі студією для пілатесу.

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Відзначається, що двоповерхова будівля з панорамними вікнами поєднує і сучасні деталі, і антикваріат, який упродовж багатьох років збирали замовники проєкту. Здається, від такого помешкання не відмовились б не лише люди літнього віку, а й молодь.

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371153

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371154

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371155

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371156

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371157

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371158

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371159

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371161

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371162

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371163

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371164

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371160

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371165

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371166

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371167

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371168

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371169

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371170

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371171

Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото - фото 371172

Джерело всіх фото: wade-design.com/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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