Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото

Архітектори створили сучасне помешкання для пенсіонерів в одному з американських міст в Каліфорнії, якому можуть позаздрити і молоді люди. Це варто побачити!

Архітектурна студія Wade Design Architects разом з професіоналами з Geremia Design розробили проєкт приватної резиденції у місті Калістога в Каліфорнії. За основу було взято стиль місцевих фермерських будинків, адже власники помешкання є парою на пенсії. Навколо сучасної будівлі можна побачити і гори, і виноградники, а приємним бонусом є гостьовий будиночок, басейн та гараж зі студією для пілатесу.

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Відзначається, що двоповерхова будівля з панорамними вікнами поєднує і сучасні деталі, і антикваріат, який упродовж багатьох років збирали замовники проєкту. Здається, від такого помешкання не відмовились б не лише люди літнього віку, а й молодь.

Джерело всіх фото: wade-design.com/

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