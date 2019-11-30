У Нідерландах з'явився офіс-конструктор, який можна розібрати і зібрати заново

Будівлю Triodos Bank в Нідерландах побудували за всіма принципами екологічної стійкості, використавши при будівництві в основному дерево і 165 312 шурупів. Споруду можна розібрати і зібрати заново. Коли життєвий цикл будівлі підійде до кінця, його елементи можна використовувати деінде.

Всередині будівлі оснащена геотермальним опаленням і майже немає штучного освітлення – його замінили природним завдяки великим вікнам, світловим люкам і прозорим стінам. При будівництві враховували ландшафт і сусідство з природним заповідником – навіть висота будівель спроєктована таким чином, щоб не порушувати траєкторії польотів кажанів. Біля будівлі розбили невеличкий ставок, який мешканці заповідника можуть використовувати для пиття.

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Над парковкою розмістили сонячні батареї, які акумулюють енергію для зарядки автомобілів, а при необхідності можуть перенаправляти її в будівлю. При цьому співробітників закликають їздити на роботу на потязі або на велосипеді.

Автори проєкту називають його першим "банком тимчасових матеріалів". Всі матеріали зареєстрували на платформі Madaster, яка призначена для їхнього відстеження в штучному середовищі і усунення відходів. Система відстежує зношеність і вартість матеріалів: деякі можуть стати більш рідкісними і цінними згодом.

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