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У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото

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У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 1

На популярному курорті Мальдів з'явилося унікальне помешкання з підводною спальнею. Можна спостерігати за життям океану, не заглиблюючись для цього у воду.

Дизайнер Ахмед Салім спільно з нью-йоркською фірмою архітектора Юджі Ямазакі спроєктував віллу Muraka, що стала частиною курорту Conrad Maldives Rangali Island. Апартаменти складаються з вітальні, трьох спалень, кухні та їдальні, і мають додаткову спальню під водою.

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У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370242

Мальдіви відомі своїм недоторканим пляжем і морем. Вид на океан захоплює дух, але це тільки половина Мальдівської краси. Інша половина існує під водою – є ціла підводна екосистема, яку можна показати відвідувачам, і їм не доведеться для цього занурюватися в воду, – розповів архітектор Юджі Ямазакі.

Акрилові стіни підводного приміщення зроблені повністю прозорими, щоб гості могли спостерігати за життям океану. "Підводний поверх" складається з трьох модулів, які окремо доставили на острів, після чого зварили разом і встановили під водою на бетонних палях. Дістатися до вілли можна тільки на човні або гідролітаку.

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370236

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370237

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370238

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370239

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370240

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370241

У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото - фото 370243

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Джерело: dezeen
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