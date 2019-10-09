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Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото

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Розкішні будиночки для хом'яків - фото 1
Розкішні будиночки для хом'яків

Часто домашні улюбленці отримають набагато більше, аніж насправді потребують. Однак ці будиночки для хом'яків викликають заздрість у більшості людей. А хто б відмовився від басейну та двоповерхового дому?

Мешканці країн Азії завжди відрізнялись особливим рівнем креативу у різних сферах життя, і навіть домівки для домашніх улюбленців не стали винятком. Тому одна із південнокорейських студій дизайну вирішила облаштувати максимально комфортне та ефектне житло для хом'ячків. Щоправда, навряд чи тваринки зможуть оцінити все це, однак більшість користувачів в мережі відверто заздрять маленьким мешканцям. Сучасні апартаменти з басейном, затишні кухні з меблями і навіть окремий МакДональдз – так живуть хом'яки.

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Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360510

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360511

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360512

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360513

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360514

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360515

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360516

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360517

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360518

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360519

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360520

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360521

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360522

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360523

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360524

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360525

Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото - фото 360526

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Джерело: zefirka
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