Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото

Часто домашні улюбленці отримають набагато більше, аніж насправді потребують. Однак ці будиночки для хом'яків викликають заздрість у більшості людей. А хто б відмовився від басейну та двоповерхового дому?

Мешканці країн Азії завжди відрізнялись особливим рівнем креативу у різних сферах життя, і навіть домівки для домашніх улюбленців не стали винятком. Тому одна із південнокорейських студій дизайну вирішила облаштувати максимально комфортне та ефектне житло для хом'ячків. Щоправда, навряд чи тваринки зможуть оцінити все це, однак більшість користувачів в мережі відверто заздрять маленьким мешканцям. Сучасні апартаменти з басейном, затишні кухні з меблями і навіть окремий МакДональдз – так живуть хом'яки.

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