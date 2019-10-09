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У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо

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Дім для родини, де кожен може жити окремо - фото 1
Дім для родини, де кожен може жити окремо / Ho Khue Architects

Архітектори розробили сучасний та комфортний будинок для родини, де кожен має можливість максимально усамітнитись. Особливий дизайн помешкання дозволяє не лише побути наодинці, а й наблизитись до природи.

Архітектурна студія Ho Khue Architects створила проєкт незвичайного будинку з внутрішнім двориком та зеленим дахом у місті Дананг у В'єтнамі. Однак родзинкою є не лише незвичайний вигляд, а й те, що площа у 240 квадратних метрів розділяє будівлю на зони, де кожен член родини може відчути себе наодинці. Річ у тому, що помешкання створене для трьох поколінь однієї сім'ї, відтак поняття персонального простору доволі загострене.

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Загалом споруда має чотири зони, серед яких спальні та ванні кімнати, які зовсім відділені від загальних кімнат, приміром, кухні та вітальні. Також всередині є внутрішній двір та озеленений дах, тому дозволяє мешканцям займатись садівництвом.

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360473

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360474

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360475

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360476

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360477

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360478

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360479

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360480

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360481

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360482

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360483

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360484

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360485

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360486

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360487

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360488

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360489

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360490

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360491

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360492

У В'єтнамі створили ідеальний дім, де кожен з сім'ї живе окремо - фото 360493

Джерело фото: Ho Khue Architects

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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