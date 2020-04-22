Як виглядає ідеальне бажання з однією умовою: відповідь мережі

Люди звикли мріяти про все, що завгодно, однак у кожного своя планка та уява. Тож у мережі вирішили спитати, що б користувачі забажали за умови, що це ж отримає і ще 70% людей. Відповіді викликають усмішку і подив!

На платформі Reddit користувач з ніком lyrapaul555 вирішив розпитати, що б людям хотілось понад усе, звісно ж, за однієї умови. За лічені години його запитання зібрало понад 25 тисяч переглядів та більше як 9 тисяч коментарів!

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"Ви отримуєте одне бажання, але 70% всього населення планети також отримує те, чого ви забажали. Що це буде?", – саме так звучить допис автора. Щоб розібратись в людських мріях, ми зібрали ТОП-15 відповідей користувачів, які викликають і здивування, і усмішку!

Що б забажали у мережі:

Вміти розмовляти всіма мовами. Уявіть, що зможете спілкуватись з будь-ким, нема мовних бар'єрів.

Можливість тримати смаколики у вимірі, до якого завжди буде доступ, а їжа залишатиметься свіжою.

Ідеальне здоров'я.

Найчистішу водопровідна вода у світі.

Суперсили. Тому, що коли всі мають надздібності, то ніхто не є супергероєм.

Щастя.

Друга Покемона.

Можливість їсти будь-що і не страждати від наслідків.

Здатність вивчати магію, щоб додати трохи перчинки у цей нудний світ.

Знайти справжню любов.

Позбутись ПМС.

Здатність бачити скам'янілості через скелі. Палеонтологи б стояли на колінах, дякуючи мені за це.

Щоб не існувало боргів.

Спеціальні гени, які дозволяють спати по 4-5 годин без шкоди для здоров'я.

Щоб всі були захищені від коронавірусу.

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