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Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото

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Гібрид коня і зебри - фото 1
Гібрид коня і зебри / carinamaiwald.com

професійний фотограф з Німеччини показала фото незвичайної тварини, яка є гібридом коня та зебри. Якщо ви думали, що їх не існує, то ці кадри вас вразять!

Знайомтесь, Каріна Майвальд (Carina Maiwald) – фотограф з Німеччини, яка має чимало нагород за зйомку домашніх та диких коней по всьому світу. Нещодавно в її об'єктив потрапила Зурі - 1,5 річна конячка, яка є гібридом зебри і коня. Хоча жінка чимало років працює з тваринами, але з такою стикалась вперше.

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Вона пояснює, що у незвичайної моделі доволі сильний дикий інстинкт, тому їй довелось випробувати чимало технік, щоб привернути її увагу.

"За межами Африки, де я зустріла цю особливу зебро-конячку, ці гібриди дуже рідкісні. Зурі мила кобила, у її очах миготить дика природа, а ці фото мають виразити, яке ж вона горде екзотичне диво", – ділиться Каріна.

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335919

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335920

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335921

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335922

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335923

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335924

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335925

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335926

Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото - фото 335927

Джерело всіх фото: carinamaiwald.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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