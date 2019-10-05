Як виглядає Геля без Сердючки: фото

Читайте, як склалася доля Гелі з популярного "СВ-Шоу". Сьогодні у неї грандіозні плани, як творчі, так і особисті.

На початку 2000-х років в Україні було популярне "СВ-Шоу", яке вів Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. А поруч з Вєркою на побігеньках була Геля, справжнє ім'я якої Радміла Щеголева.

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Радміла народилася в Києві в 1973 році і з дитинства мріяла про акторську кар'єру, але вся її діяльність звелася до зйомок у гумористичному "СВ-Шоу" з Данилком. Така роль швидко набридла дівчині, у результаті у 2004 році вона різко зникла з телеекранів.

Щеголева вирішила кардинально змінити життя і не продовжувати гумористичний напрям у своїй творчості. Однак серйозних ролей їй довго не пропонували. А потім жінка захворіла, але лікарі не поставили правильний діагноз і їй прооперували здоровий орган. Вона довго відходила від цієї операції і звичайно в цей час припинила будь-які зйомки.

Згодом Радміла повернулася до акторської діяльності: спочатку їй давали епізодичні ролі, а потім протягом трьох років вона знімалася у фільмі "Дау".

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