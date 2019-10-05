Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Як виглядає Геля без Сердючки: фото

  • 56
Вєрка Сердючка - фото 1
Вєрка Сердючка / tsn

Читайте, як склалася доля Гелі з популярного "СВ-Шоу". Сьогодні у неї грандіозні плани, як творчі, так і особисті.

На початку 2000-х років в Україні було популярне "СВ-Шоу", яке вів Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. А поруч з Вєркою на побігеньках була Геля, справжнє ім'я якої Радміла Щеголева.

І ще: Вікторія Бекхем опублікувала в мережі невдалий знімок Єви Лонгорії

Радміла народилася в Києві в 1973 році і з дитинства мріяла про акторську кар'єру, але вся її діяльність звелася до зйомок у гумористичному "СВ-Шоу" з Данилком. Така роль швидко набридла дівчині, у результаті у 2004 році вона різко зникла з телеекранів.

Як виглядає Геля без Сердючки: фото - фото 359776
Як виглядає Геля без Сердючки: фото - фото 359778
Як виглядає Геля без Сердючки: фото - фото 359777

Щеголева вирішила кардинально змінити життя і не продовжувати гумористичний напрям у своїй творчості. Однак серйозних ролей їй довго не пропонували. А потім жінка захворіла, але лікарі не поставили правильний діагноз і їй прооперували здоровий орган. Вона довго відходила від цієї операції і звичайно в цей час припинила будь-які зйомки.

Згодом Радміла повернулася до акторської діяльності: спочатку їй давали епізодичні ролі, а потім протягом трьох років вона знімалася у фільмі "Дау".

Як виглядає Геля без Сердючки: фото - фото 359774

Як виглядає Геля без Сердючки: фото - фото 359775

Читайте також: Сексуальна Демі Роуз показала фанатам сідниці (фото)

Джерело: ofigenno
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3211
Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською
  • 02 жовтня, 17:20
  • 34824
ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
  • 03 жовтня, 12:10
  • 812
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз