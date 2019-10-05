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Сексуальна Демі Роуз показала фанатам сідниці (фото)
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Популярна фотомодель Демі Роуз продовжує тішити прихильників пікантними фото. Дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.
25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз видніється від своїх колег по цеху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому за англійською версією Кім Кардашян стежать більш як 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.
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Нещодавно Демі вирішила похизуватись своїми формами з нового ракурсу та продемонструвала фанатам сідниці у латексній білизні. Справжній вогонь!
Джерело фото: instagram.com/demirosemawby
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