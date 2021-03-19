Як виглядає футуристичний мінівен Hyundai Staria

Розробники показали лише кілька фотографій Hyundai Staria і порівняли вигляд машини c космічним кораблем. Тепер дизайн авто розкритий повністю, плюс з'явилися подробиці про оснащення.

У Hyundai кажуть про новинку не як про окрему моделі, а як про цілу лінійку автомобілів спеціального призначення (multi-purpose vehicle, MPV). Про це пише caradvice.

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Мінівен Staria буде доступний у версіях для комерційного і приватного використання, з салоном на 2-11 місць. Наразі заявлені дві пасажирські варіації: просто Staria і Staria Premium з багатшим оснащенням і розкішною обробкою. Інформації про техніку тим часом як і раніше немає.

Зате відомо, що Staria – це перший масовий автомобіль Hyundai, розроблений "зсередини назовні". Цей підхід до проєктування має на увазі спочатку створення інтер'єру, а потім формування навколо нього зовнішньої шкаралупи. Натхненням для дизайнерів стали лаундж-зони круїзних лайнерів, космічні кораблі і традиційна корейська архітектура Ханок.

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