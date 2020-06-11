У мережі показали тюнингований Mercedes з родзинкою

Автомобіль, на який ви дивитеся, Mercedes-Benz R-Class, який виглядає так, ніби він з'явився просто з епізоду Pimp My Ride.

Ця фотографія була опублікована на Reddit і показує R-клас, припаркований на узбіччі дороги десь у Сполучених Штатах.

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Спочатку варто поговорити про екрани телевізорів. Хоча ідея кріплення екранів телевізорів до задньої частини підголівників на передніх сидіннях має сенс, якщо ви хочете розважати пасажирів ззаду, не можна придумати логічну причину, за якою будь-який автомобіль потребує екранів телевізорів зовні дверей. Вони не тільки не мають ніякої функціональної або практичної мети, але коли вони вимкнені, просто виглядають як випадкові чорні квадрати, руйнуючи дизайн автомобіля.

І не тільки телевізори роблять цей R-клас дивним. Окремо варто відзначити позолочені колеса величезного розміру. Є також хромована золота передня решітка і дуже дивна зовнішня обробка.

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