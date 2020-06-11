Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У мережі показали тюнингований Mercedes з родзинкою

  • 8
Mercedes - фото 1
Mercedes / carscoops

Автомобіль, на який ви дивитеся, Mercedes-Benz R-Class, який виглядає так, ніби він з'явився просто з епізоду Pimp My Ride.

Ця фотографія була опублікована на Reddit і показує R-клас, припаркований на узбіччі дороги десь у Сполучених Штатах.

І ще: Катя Осадча прокотилася на новенькому Jaguar F-Type

Спочатку варто поговорити про екрани телевізорів. Хоча ідея кріплення екранів телевізорів до задньої частини підголівників на передніх сидіннях має сенс, якщо ви хочете розважати пасажирів ззаду, не можна придумати логічну причину, за якою будь-який автомобіль потребує екранів телевізорів зовні дверей. Вони не тільки не мають ніякої функціональної або практичної мети, але коли вони вимкнені, просто виглядають як випадкові чорні квадрати, руйнуючи дизайн автомобіля.

І не тільки телевізори роблять цей R-клас дивним. Окремо варто відзначити позолочені колеса величезного розміру. Є також хромована золота передня решітка і дуже дивна зовнішня обробка.

У мережі показали тюнингований Mercedes з родзинкою - фото 409591

У мережі показали тюнингований Mercedes з родзинкою - фото 409592

Це цікаво: Водій потрапив на камери відеофіксації 10 разів за день

Джерело: carscoops
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 179
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 171
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2367194
Загрузка...
Новини