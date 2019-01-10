Як виглядає Емілі Ратажковскі вранці: фотофакт

Відома акторка Емілі Ратажковскі потішила фанатів ранковим фото у ліжку.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде акаунт на платформі Instagram. Дівчина часто публікує у профілі майже все, що з нею трапляється, тому не дивно, що у неї понад 21 мільйон підписників.

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До того ж, Емілі не соромиться демонструвати ні себе, ні своє тіло, тому часто у її стрічці можна побачити доволі пікантні кадри. Нещодавно красуня вирішила показати, як вона виглядає вранці: у ліжку, без зачіски та макіяжу та з окулярами.

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