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Як виглядає Емілі Ратажковскі вранці: фотофакт

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Ратажковскі вранці - фото 1
Ратажковскі вранці / instagram.com/emrata

Відома акторка Емілі Ратажковскі потішила фанатів ранковим фото у ліжку.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде акаунт на платформі Instagram. Дівчина часто публікує у профілі майже все, що з нею трапляється, тому не дивно, що у неї понад 21 мільйон підписників.

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До того ж, Емілі не соромиться демонструвати ні себе, ні своє тіло, тому часто у її стрічці можна побачити доволі пікантні кадри. Нещодавно красуня вирішила показати, як вона виглядає вранці: у ліжку, без зачіски та макіяжу та з окулярами.

Як виглядає Емілі Ратажковскі вранці: фотофакт - фото 299959

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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