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Спокуслива Емілі Ратажковскі знялась для чоловічого журналу

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Емілі Ратажковскі знялась для чоловічого журналу GQ - фото 1
Емілі Ратажковскі знялась для чоловічого журналу GQ / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів першим кадром зі зймоки для міжнародного чоловічого видання GQ.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі частенько стає зіркою реклами брендів, а також прикрашає відомі глянці. Тому фанати звикли, що першими знімками, а також спогадами зі зйомок дівчина ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників.

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Нещодавно красуня похизувалась ефектним кадром зі зйомки для чоловічого журналу GQ Австралія. Дівчина у легкій сукні з відвертим вирізом постала у доволі несподіваному амплуа. Варто додати, що фотосесія стала ще однією спільною роботою Емілі з фотографом Ніколь Бентлі, яка вже працювала з Ратажковскі для австралійського Vogue.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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