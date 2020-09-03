Як виглядає душова кабіна мрії: епічне фото

У кожної людини власне бачення красивого ремонту та крутої техніки, але цей шедевр серед душових кабін викликає більше скептичних коментарів, аніж захоплених.

На платформі Reddit користувач з ніком GallowBoob опублікував фото розкішної парової душової кабіни, яке стрімко піднялось у топи. Допис за кілька годин зібрав понад тисячу коментарів та майже 42 тисячі балів.

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А все тому, що такий душ більше нагадав коментаторам якийсь до смішного дорогий предмет з гри Sims. І справді, зі знижкою таке диво коштує близько 5 тисяч доларів. Як розповів один з користувачів, йому раніше доводилось продавати в інтернеті сотні таких товарів, якість яких була доволі сумнівною, тому досі подібні речі викликають більше питань, аніж захвату. Але все ж знайшлись і ті, хто з радістю випробував такий душ мрії.

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